Meet The Beat am Samstag, 02. März 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 178 Motown goes Disco: Im Frühjahr 1975 erscheint unter dem Namen "Magic Disco Machine" das erste reine Dancefloor-Album aus den Motown Studios, an dem zahlreiche Musiker und Produzenten beteiligt sind und das schnell Kultstatus erlangen sollte. An der Spitze der US-Disco-Charts finden sich derweil die neuen Singles der Jackson Five und der Supremes, denen nach 2 1/2 plattenlosen Jahren mit ihrem Hit "He's My Man" ein fulminantes Comeback gelingt.