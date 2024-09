Meet The Beat am Samstag, 07. September 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 196 Es ist der Herbst der einschneidenden Veränderungen: nach den Supremes und den Temptations verabschiedet sich Ende 1976 mit den Miracles auch die allererste erfolgreiche Motown-Gruppe mit ihrem Album "The Power of Music" - 19 Jahre nach ihren ersten Hits. Eddie Kendricks kann sich derweil mit seiner neuen LP "Goin' Up In Smoke" sogar in den offiziellen US-Disco-Charts platzieren.