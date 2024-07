Meet The Beat am Samstag, 13. Juli 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 190 Prominenter Besuch in den Motown-Studios: Im Frühjahr '76 erscheint das nächste Album der Temptations, das unter tatkräftiger Mitarbeit von Sly Stone und seiner ehemaligen Band "The Family Stone" entsteht, während Sly's kleine Schwester Rose Banks auf dem Tamla-Label ihre gelichnamige Solo-LP veröffentlicht. Dazu gibt es Club-Hits von Eddie Kendricks, David Ruffin und den Miracles.