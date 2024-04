Meet The Beat am Samstag, 06. April 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 182 Mit ihrem letzten Gordy-Album "Higher Than High" ging eine weitere Ära zu Ende: Ende 1975 verabschiedeten sich "The Undisputed Truth" von der Motown-Familie und folgten Produzent Norman Whitfield, der mittlerweile sein eigenes Platten-Label gegründet hatte. Dazu gibt es einen weiteren erfolgreichen Soundtrack von und mit Diana Ross - und die selten gespielte Debut-Single von Ex-Box-Weltmeister Joe Frazier (!).