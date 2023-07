Meet The Beat am Samstag, 08. Juli 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 155 Quentin Tarantino nannte ihn mal "the best movie soundtrack of all time" - im Frühjahr 1973 erscheint mit "The Mack" von Willie Hutch die nächste erfolgreiche Motown-LP zu einem Blaxploitation-Klassiker, der heute zu den besten Filmen des Genres gezählt wird. Dazu gibt es die nächste LP von Junior Walker, die besten Tracks aus dem 3. Solo-Album von Michael Jackson sowie eine zukünftige Nummer-1-Single von Diana Ross.