Meet the Beat am Samstag, 06. Juli 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 189 Funk, Rock und Disco aus dem Frühjahr '76: Mit ihrem 4. Studioalbum "Hot On The Tracks" erreichten die Commodores um Sänger und Songwriter Lionel Richie zum ersten mal die Spitze der R&B Charts. Dazu gibt es die besten Tracks der selten gespielten 2. Motown-LP der italienischen Prog-Rock-Gruppe Libra sowie das nächste Album von David Ruffin, das wie die erfolgreiche Vorgänger-Platte von Disco-Star Van McCoy in New York produziert wurde.