This Is The Motown Sound - Folge 195 Der erfolgreiche Motown-Herbst '76 geht in die nächste Runde: Nach Stevie Wonders "Songs In The Key Of Life" erscheint das 29. und letzte Album der Supremes, die sich im Sommer 1977 auflösen sollten. Ihre (vorerst) letzte Motown-LP lieferten auch die Temptations, die anschliessend zu einem anderen Label wechselten.