Meet The Beat am Samstag, 02. November 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 202 Gleich im Januar 1977 kommt mit dem erfolgreichen Live-Album "An Evening with Diana Ross" eine der bekanntesten Motown-LPs des Jahres in die Plattenläden, die von Fans und Kritikern gleichermassen gefeiert wurde und die enorme Vielseitigkeit der ehemaligen Leadsängerin der Supremes unter Beweis stellte. Zeitgleich erschien auch die letzte offizielle US-Single dieser in den 60er Jahren erfolgreichsten Motown-Gruppe, die sich dann im Sommer '77 auflösen sollte.