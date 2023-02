Meet The Beat am Samstag, 18. Februar 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 142 Für viele Fans gilt er bis heute als der vielleicht beste Hitsville-Track aller Zeiten: Am 27. Juli 1972 veröffentlichten die Temptations auf ihrem 15. Studioalbum "All Directions" die legendäre 12-Minuten-Version von "Papa Was A Rolling Stone", die später als (gekürzte) Single nicht nur Platz 1 der Charts erreichte, sondern den Motown-Studios auch 3 Grammys einbringen sollte. Dazu gibt es Neues von Michael Jackson und Stevie Wonder - sowie die letzte Single der Four Tops, bevor sie im Herbst '72 zu einem anderen Label wechselten.