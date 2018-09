Denk- und Erinnerungswürdiges aus dem August vor 50 Jahren - heute mit dem Ende des Prager Frühlings, den Conventions der US-Republikaner und Demokraten sowie der Herrenmode '68. Dazu gibt es die Hits von Aretha Franklin, Johnny Cash, The Doors, Mary Hopkin, Sir Henry & His Butlers, Cream und The Golden Earrings sowie die Top 3 aus Frankreich.