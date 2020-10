Meet The Beat am Samstag, 10. Oktober, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 60: Va Bene! Im Sommer '67 startet Berry Gordy seine nächste Offensive auf dem europäischen Plattenmarkt - desmal in Italien, wo auf dem heimischen Tamla-Motown-Ableger eine ganze Reihe von italienischsprachigen Aufnahmen von Hitsville-Stars wie Smokey Robinson, den Four Tops, den Supremes oder den Temptations erscheinen. Oder wie es Stevie Wonder so treffend ausdrückte: Il Sole È Di Tutti...