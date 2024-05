Meet The ESC Beat - Eine Stunde vor dem Start des diesjährigen Wettbewerbs in Malmö gibt es zum Aufwärmen eine Stunde mit ausgesuchten Klassikern und Raritäten aus über 50 Jahren schwedischer ESC-Historie von den Family Four bis Loreen - und natürlich mit Abba, die vor 50 Jahren den Grand Prix in Brighton gewannen. Douze Points!