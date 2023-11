This Is The Motown Sound - Folge 168 Klassischer Blues, Blaxploitation-Kino und Las-Vegas-Show: Die wie immer musikalisch äusserst vielseitigen Motown-Klassiker aus dem Frühjahr 1974 - mit dem 2. Album von Luther Allison, dem Soundtrack zum Film "Foxy Brown" und dem erstem Solo-Live-Album von Diana Ross, das standesgemäss im berühmten "Caesar's Palace" in Las Vegas aufgenommen wurde.