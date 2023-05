Meet The Beat am Samstag, 20. Mai 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 150 Zum "halbrunden" Jubiläum gibt es in der heutigen Folge ein Special zum Sound des Blaxploitation-Kinos der frühen 1970er Jahre - ausugehend vom ersten Motown-Soundtrack, Marvin Gayes erfolgreiches Album zum Kinofilm "Trouble Man", das Ende 1972 in die Läden kam. Dazu gibt es jede Menge Tracks und O-Töne aus weiteren zeitgenössischen Genre-Klassikern wie "The Mack", "Foxy Brown", "Black Caesar" oder "Hell Up In Harlem".