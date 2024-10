Meet The Beat am Samstag, 12. Oktober 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 200 Rund 200 Stunden Detroit Sound bei Meet The Beat - zum runden Jubiläum gibt es in der heutigen Folge ausgewählte Fundstücke aus der bundesdeutschen Motown-Historie: neben einigen deutschsprachigen Aufnahmen der Motown Stars aus den 60ern gibt es prima Schlagerperlen von Wencke Myhre, Joy Fleming oder Michael Holm zu hören, dazu seltene TV- und Rundfunkmitschnitte und natürlich einige Tracks der legendären "Detroit Soul Party"-LP von Paul Nero alias Klaus Doldinger. Oder wie es Marvin Gaye einst so schön formulierte: "Wie schön das ist...".