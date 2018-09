Meet The Beat Of '58!

Rock'n'Roll im Kino: Songs aus Elvis Presleys 4. Film "King Creole", dessen überaus erfolgreicher Soundtrack am 19. September 1958 in die Plattenläden kam und in der britischen Hitparade Platz 1 erreichte. Dazu gibt es selten gespielte Musik aus weiteren Rock-Filmen der Saison wie "Let's Rock", "Summer Love" oder "Sing Boy Sing".