Meet The Beat am Samstag, 5.Januar, 20 Uhr

Meet The Beat Of '58!

Zum Auftakt des neuen Jahres gibt es noch einmal die erfolgreichsten Platten des Jahres 1958 zu hören: Die Highlights der offiziellen US-Jahrescharts mit Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Billy Vaughn, Elvis Presley, Tommy Dorsey, Laurie London, Buddy Holly, Sheb Wooley, The Champs, Little Anthony & The Imperials, The Monotones und natürlich dem zukünftigen Grammy-Gewinner in Sachen "Song Of The Year", Domenico Modugno.