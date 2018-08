Meet The Beat Of '58!

Der 3. Teil des Rückblicks auf die historische erste "Hot 100", die am 4. August 1958 in den USA veröffentlicht wurde und vor 60 Jahren die hitparadentechnische Moderne einläutete - heute mit den Hits von Sheb Wooley, Bobby Day, Johnny Cash, Bobby Freeman, Buddy Holly & The Crickets, The Big Bopper, Chuck Willis und vielen Anderen.