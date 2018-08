Meet The Beat Of '58!

Der 4. und letzte Teil des Rückblicks auf die historische erste "Hot 100", die am 4. August 1958 in den USA veröffentlicht wurde - heute mit den Top-20-Hits von Elvis Presley, Jimmy Clanton, The Coasters, Peggy Lee, Duane Eddy, Bobby Darin, The Elegants und Johnny Otis sowie der Nummer 1 der britischen Charts, die in der nächsten Folge zu hören sein werden.

Meet The Beat Achtundsechzig folgt ausnahmsweise am nächsten Samstag.