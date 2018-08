Meet The Beat am Samstag, 4. August, 20 Uhr

Meet The Beat Of '58!

Zum Start der neuen MTB-Reihe gibt es heute und an den nächsten 3 Samstagen einen Rückblick auf die historische erste "Hot 100", die am 4. August 1958 in den USA publiziert wurde und als erste allumfassende Hitparade das moderne Pop-Zeitalter einläutete. Es folgten die ersten Stereo-LPs, der Durchbruch des kommerziellen Folk, Phil Spector, der erste britische Rock'n'Roll-Hit und weitere popkulturelle Meilensteine, die die Musikszene auf Jahre hinaus prägen sollten und in dieser Reihe zu hören sein werden. Rave On!