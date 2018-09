Meet The Beat am Samstag, 8. September, 20 Uhr

Meet The Beat Of '58!

Nach dem Rückblick auf die erste US-"Hot 100" aus dem August 1958 gibt es heute eine Stippvisite in der britischen Musikszene vor genau 60 Jahren: Mit Cliff Richards erster Single "Move It" kam Anfang September die erste eigenständige europäische Rock'n'Roll - Produktion in die Charts und setzte einen Grundstein für die kommenden Blütejahre der britischen Pop-Musik. Dazu gibt es Hits und Raritäten von Cherry Wainer, Lord Rockingham's XI, Vince Eager, Johnny Worth und vielen mehr.