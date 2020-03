Meet The Beat am Samstag, 21. März, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - eine chronologische Tour durch die Archive eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiklabels aller Zeiten, das von Berry Gordy Jr. Anfang 1959 gegründet wurde und in den kommenden Jahrzehnten nicht nur die Popgeschichte maßgeblich beeinflussen sollte. Heute in Folge 42: Richard Anthony ist der erste Europäer, der auf einem Motown-Label eine Single herausbringt - im August '65 erscheint die erste US-Veröffentlichung des erfolgreichen französischen Pop-Stars. Ebenfalls im August kommt das mittlerweile 6. Studioalbum der Supremes in die Plattenläden - und die erste und einzige Platte des bis dahin jüngsten Motown-Mitgliedes im zarten Alter von 8 Jahren, die von Berry Gordy persönlich produziert wurde.