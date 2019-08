Meet The Beat am Samstag, 24.August, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - eine chronologische Tour durch die Archive eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiklabels aller Zeiten, das von Songwriter Berry Gordy Jr. Anfang 1959 in Detroit gegründet wurde und in den kommenden Jahrzehnten nicht nur die Popgeschichte maßgeblich beeinflussen sollte. Heute in Folge 22: Hitsville UK! Ab Oktober 1963 erscheinen die britischen Motown-Veröffentlichungen im Vertrieb der EMI und bringen den Detroit-Sound so erstmals auch flächendeckend in die englischen Plattenläden. Parallel dazu veröffentlichen im Herbst '63 auch viele heimische Bands wie die Beatles ihre eigenen Versionen der Motown-Klassiker - im Oktober '63 erreichen Brian Poole & The Tremeloes mit "Do You Love Me" sogar Platz 1 der UK-Charts.