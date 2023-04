Meet The Beat am Samstag, 22. April 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 149 Das alte Jahr endet musikalisch vielseitiger denn je: im Dezember '72 erscheinen mit dem Original-Cast-Album des erfolgreichen Broadway-Musicals "Pippin" und der klassischen Blues-LP "Bad News Is Coming" von Luther Allison gleich zwei der unterschiedlichsten Platten der Motown-Geschichte. Und es gibt schon mal einen kleinen Sneak-Peek auf das Jahr 1973 zu hören - Marvin Gayes Vorab-Single aus seinem Soundtrack zum Kinofilm "Trouble Man", der auch Thema in der nächsten (Jubiläums-) Folge 150 zum Blaxploitation-Kino der frühen 1970er Jahre sein wird. Sendetermin: 20. Mai 2023.