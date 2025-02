Meet The Beat am Samstag, 22. Februar 2025, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Nach ihren Erfolgen in den USA legen die Rolling Stones auch in der Heimat nach: Ende Februar 1965 erscheint ihre dritte britische Nummer 1 in Folge. Dazu gibt es die Chart-Debuts von Tom Jones und The Who, den neuesten Hit von Marianne Faithfull sowie den britischen Beitrag zum diesjährigen Eurovision Song Contest, der am 20. März 1965 in Rom stattfinden wird. Demnächst auch in diesem Theater.