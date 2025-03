Meet The Beat am Samstag, 22. März 2025, 20 Uhr

Meet The ESC Beat - heute mit einem Rückblick auf den 10. Gran Premio Eurovisione della Canzone, der am 20. März 1965 in Neapel über die Bühne ging und einige Aufreger und Überraschungen mit sich brachte. Neben den mittlerweile üblichen Zero Points für den (gelungenen) bundesdeutschen Beitrag von Ulla Wiesner gab es den populären San Remo-Gewinner von Bobby Solo, den allerersten irischen ESC-Beitrag von Butch Moore und natürlich den Siegertitel von France Gall - die mit einem modernen Pop-Song von Serge Gainsbourg das eine oder andere Gemüt erregte und dennoch den Sieg des Abends nach Luxemburg holen konnte, was die eigentlich favorisierte Britin Kathy Kirby aber nur wenig amüsierte. Buona Sera A Tutti!