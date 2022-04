Meet The Beat am Samstag, 23. April 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 113 Im Herbst 1970 erscheint eines der legendärsten "Rare Groove" - Alben der Motown-Geschichte: "Strung Out" von Gordon Staples and The String Thing, auf der der Leiter der Hitsville-String-Section mit dem Detroit Symphony Orchestra und Mitgliedern der Funk Brothers eine überaus spannende Mixtur aus Groove, Funk und Easy Listening präsentierte, die später auch im Blaxploitation-Kino der 70er einen Platz fand. Neue hörenswerte Lps gab es auch von Jr. Walker, The Spinners und den Hearts Of Stone.