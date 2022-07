Meet The Beat am Samstag, 23. Juli 2022, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 121 Die Platte, die 2020 von Musikern im US-Magazin Rolling Stone zum besten Album aller Zeiten gewählt wurde, erschien am 21. Mai 1971: Marvin Gayes Meisterwerk "What's Going On" gehört auch über 50 Jahre später noch zu den erstaunlichsten Veröffentlichungen (nicht nur) der Motown-Geschichte. Dazu gibt es das erste Solo-Album von Ex-Temptations-Sänger Eddie Kendricks - und den ersten Nummer-1-Hit des ehemaligen Hitsville-Songwriter-Trios Holland-Dozier-Holland auf ihrem eigenen Label "Hot Wax".