Meet The Beat am Samstag, 16. April 2022, 20 Uhr

This Is The Holland-Dozier-Holland-Sound! Folge 112 der Motown-Reihe blickt in dieser Spezialausgabe auf die Nach-Hitsville-Erfolge des legendären Produzenten- und Songwriterteams aus Detroit, das nach einem heftigen Rechtsstreit mit Berry Gordy ab 1969 mit Invictus und Hot Wax Records eine eigene Labelfamilie ins Chartrennen schickte und im September 1970 mit Platten von Freda Payne und den Chairmen Of The Board Platz 1 und 3 der der britischen Charts belegte.