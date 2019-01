Meet The Beat am Samstag, 26 .Januar, 20 Uhr

Denk- und Erinnerungswürdiges aus dem Januar 1969 - auch im neuen Jahr gibt es am letzten Samstag im Monat jede Menge internationale Hits, Fundstücke und O-Töne aus der Zeit vor 50 Jahren. Heute mit den Beatles auf dem Apple-Building, dem neuen Kommissar im Regen und der APO in Berlin. Dazu gibt es Musik von Manfred Mann, Fleetwood Mac, Young-Holt Unlimited, Rita Pavone, Derek, The Foundations und Marmalade sowie die Top 3 der schwedischen Charts.