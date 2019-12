Meet The Beat am Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr

Denk- und Erinnerungswürdiges aus dem Dezember 1969 - Zum letzten Mal gibt es heute einen Rückblick auf den Monat vor einem halben Jahrhundert, wie immer mit internationalen Hits, vielen O-Tönen und selten gespielten Raritäten. Heute mit Musik von Marmalade, The Jackson Five, Cliff Richard, Johnny Cash und den Archies sowie der Top 3 der holländischen Charts, den Lederstrumpf-Erzählungen und Adam Faith zu Gast im Silvesterfernsehprogramm.

Ab Januar 2020 folgt an jedem letzten Samstag im Monat ein Rücksturz in das bewegte Pop-Jahr 1960 - Meet The Beat Before The Beatles, könnte man sagen...