Denk- und Erinnerungswürdiges aus dem Mai vor 50 Jahren - heute mit den Unruhen in Paris, der bis dahin grössten Demo gegen die Notstandsgesetze und dem neuen Meister der Fußball-Bundesliga. Dazu gibt es die Hits von Johnny Hallyday, Donovan, Heidi Franke, Eddie Harris, The Rolling Stones, Hugo Montenegro, Archie Bell & The Drells und Louis Armstrong sowie die Top 3 aus Schweden.