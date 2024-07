Meet The Beat am Samstag, 27. Juli 2024, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Der Juli 1964 fand vor allem im Kino statt: Neben "Just For You" mit Kurzauftritten bekannter britischer Bands und "Wonderful Life" mit Cliff Richard und den Shadows war es vor allem der erste Beatles-Film "A Hard Day's Night", der die Fans in Scharen in die internationalen Lichtspielhäuser trieb und den Soundtrack an die Spitze nahezu aller weltweiten Charts brachte. Die wachsende britische Mod-Szene traf sich derweil in Brighton und hatte mit den High Numbers ihre erste wichtige Band - aus den schon bald "The Who" werden sollte.