Meet The Beat am Samstag, 30. April 2022, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Zumindest in Hamburg war die Zeit der Dorfmusik einstweilen vorbei: Zeitgleich zur Eröffnung des Star-Club an der Großen Freiheit 39 erschien Mitte April 1962 das erste Album von Tony Sheridan und den Beat Brothers. In den britischen Plattenläden landeten derweil die Debut-Single von Brian Poole & The Tremeloes sowie der Soundtrack zum erfolgreichen Musikfilm "It's Trad, Dad" mit Helen Shapiro und Craig Douglas in den Hauptrollen.