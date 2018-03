Mehr Stimmen von Geflüchteten in Community Medien!

Es gibt uns überall in Deutschland – Radiomacher_innen mit Fluchthintergrund senden mehrsprachig, in transkulturellen Teams und aus der Perspektiven von Menschen, die in den letzten Jahren nach Europa fliehen mussten.

Diese Stimmen sollen mehr werden, sichtbarer, lauter und mutiger!

Community Radios: lest, was geflüchtete Redakteur_innen brauchen, um gut journalistisch arbeiten zu können! Flyer-Radios.pdf

Refugees: lasst euch von anderen Geflüchteten ermutigen, in Community Medien aktiv zu werden! Flyer-Refugees.pdf

_________

We are everywhere in Germany - refugee radiomakers are broadcastig multilingual, in transcultural teams, reflecting the perspective of people who were recently forced to flee to Europe.

Those voices shell increase, become more visible, loude and powerful!

Community Radios: read, what refugees need for their journalistic work! Flyer-Radios.pdf

Refugees: let other refugees encourage you to become active in Community Media! Flyer-Refugees.pdf