Mehrjährige Haftstrafen für Cumhuriyet - Mitarbeiter in der Türkei

Trotz internationaler Kritik wurden nun mehrjährige Haftstrafen über führende Mitarbeiter der regierungskritischen, türkischen Zeitung Cumhuriyet verhängt. Verurteilt wurden der Chefredakteur Murat Sabuncu, der Herausgeber Akin Atalay und der Investigativjournalist Ahmet Sik am gestrigen Mittwochabend. Ihnen wird vorgeworfen eine Terrororganisation unterstützt zu haben. Damit gemeint ist die in der Türkei verbotene kurdische Arbeiterpartei (PKK).

Ein Großteil der Cumhuriyet Belegschaft war bei einer Razzia 2016 festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt worden. Beim Prozessbeginn im Juli 2017 wurden immer noch 12 MitarbeiterInnen festgehalten. Erst im vergangenen Monat wurden Sabuncu und Sik entlassen, Atalay saß 18 Monate in U-Haft.

Die Medien in der Türkei stehen besonders seit dem Putschversuch unter Druck, nach dem Erdogan im Zuge des verhangenen Ausnahmezustands per Dekret zahlreiche Medien schließen lassen hatte. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation P24 sitzen momentan mehr als 150 JournalistInnen in der Türkei in Haft.