In Bulgakows Gesellschaftssatire geht der Teufel im Moskau der 1930er Jahre um und wirbelt die stalinistische Ordnung gehörig durcheinander. Die Behörden scheitern mit rationalen Erklärungsversuchen. In dieser Zeit des großen Terrors sind nur zwei Personen sicher: Der Meister – ein Schriftsteller, der seine Tage in der Psychiatrie zubringt – und seine Geliebte Margarita, die sich in ihrem gutbürgerlichen Leben nach ihm sehnt. Gerhard Spaney hat den modernen Klassiker gelesen und interpretiert: