Mona lebt in Köln. Sie fliegt in den Iran zum Begräbnis ihrer Großmutter, das Rückflugticket bereits in der Tasche. Doch ihr Langzeitliebhaber Ramin überredet sie zu einer Tour nach Bam. Ihre Mutter begleitet sie. Die Fahrt wird zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft und mit dem damit verbundenen vertrauten Unwissen. Gerhard Spaney hat das Buch besprochen: