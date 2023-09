In Middle England tummelt sich ein großes Romanpersonal von Freunden, Liebhaberinnen und Ex-Liebhabern, Tanten, Onkeln etc. Der Text gruppiert sich rund um den Brexit und liest ein bisschen wie ein Auftragswerk findet Rezensentin Sieglinde Krause. Trotzdem gewinnt sie einige Personen lieb und verfolgt gespannt deren Rotieren in einer bewegten Zeit in Großbritannien. Besonders angetan haben es ihr die Landschaftsbeschreibungen.