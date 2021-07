Mit der Räumung von Kommando Rhino wurde ein einzigartiger Ort zerstört

Am 03.August jährt sich die Räumung des Kunst, Kultur und Wagenplatz Kommando Rhino zum 10ten mal.

Anlässlich diesem traurigen Jubiläum wird von zu den Kunst, Kultur und Tränengastagen aufgerufen. Wir haben uns mit zwei ehmaligen Bewohner*Innen von Kommando Rhino und Mitveranstalter*Innen dieser Tage getroffen und uns über die Entstehung, das besondere an dem Ort und die Räumung unterhalten.8:05

Im zweiten Teil des Gesprächs geht es dann um die Kunst, Kultur und Tränengastage. Was wird uns da erwarten? Was ist ein Zombiewalk? Wie wird die diesjährige Love or Hate Parade? 6:45

Mehr Infos und das gesammte Programm zu den Kunst- und Kultur-Tagen vom 03. bis 07.August findet ihr unter https://kunstkulturtraenengas.noblogs.org/