Mit der Träne im Knopfloch

Nic* Reitzenstein wirft als illustre Herrendarstellerin namens Johnny

Butterfly sein Herz in den Ring. Das Genre der Crossdresserinnen hatte

im Viktorianischen England im ausgehenden 19. Jahrhundert seinen

Höhepunkt und wird queeraktuell neuinterpretiert. Mit einer Armee von

Schmetterlingen im Bauch taumelt und träumt er sich durch die unerfüllte

Sehnsucht einer Nacht aus Metaphern und Metamorphosen. Hm...gibt es

nichts Wichtigeres im Leben? "Das ist ja gerade der Haken an der Sache",

sinniert Johnny Butterfly und geht in Deckung. Ein Abend voller

Melancholie, Wut und Lieder von dem Theaterkollektiv RaumZeit in

Kooperation mit Radio Dreyeckland.

Fr 10. und Sa 11. Mai 2019 bei den Schönen der Nacht jeweils 20 Uhr

17. Mai 2019 Slow Club um 22Uhr