Am Wochenende fand in Madrid der Parteitag der aus der Empörten Bewegung hervorgegangenen Protestpartei Podemos (Wir können) statt. Der freie Journalist Conrad sprach auf dem Parteitag mit dem Podemos Politiker Juan Carlos Monedero über die Partei, linken und rechten Populismus, den parteiinternen Richtungsstreit und auch die aktuelle politische Lage in Deutschland, das von der sozialen Erosion z.B. in Spanien bisher sprofitiert.