Das Skandälchen um die Bestickung der Sitze der neubeschafften 2 sächsischen Polizeipanzer des Sonderkomandos mit an die Naziwehrmacht erinnernde Insignien dreht sich weiter als Lügenkarussell. Der zuständige Staatssekretär musste entgegen im Dezember abgesetzten Verlautbarungen jetzt eingestehen, dass die Vorlage direkt aus dem Landeskriminalamt als Auftraggeber kam. Auch der 2. jetzt ausgelieferte Panzer (Grundstückpreis 1,5 Mio.€) ist derart "traditionsbewusst" bei seinen neun Sitzen so designt. Ein guter Sitz also für die Planung und Realisation von "Abwehrschlachten" des "Survivor R" gegen den "Terror".

