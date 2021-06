Schallkanonen und Drohnen gegen Flüchtlinge an Griechischer Grenze

Seit Anfang Juni setzt Griechenland Schallkanonen zur Abwehr von Menschen, die in Europa Schutz suchen, ein. An der neuen 27 km langen Stahl Mauer an der Landgrenze zur Türkei patroulliert ein Polizeipanzer mit dieser Waffe beladen um die Menschen daran zu hindern, diese Grenze zu überwinden. Wir haben mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der immer wieder zu Überwachungsthemen z.B. bei netzpolitik.org publiziert und auch wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Abgeordneten Andrey Hunko ist, gesprochen.