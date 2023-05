Mobilisierung zur Stichwahl von Seiten kurdischer Organisationen und Communities in Deutschland

Im folgenden Interview, das wir gestern geführt haben, geht es um die Mobilisierung zur Stichwahl von seiten kurdischer Organisationen und Communities, um ihren Belangen wie z.B. der Einstellung der Kriegshandlungen gegen Kurdistan, der Freilassung politischer Gefangener, den Frauen*-und LBTIQA - rechten, und Menschenrechten allgemein - , näher zu kommen.

Zum Hintergrund: Momentan sind In Deutschland- bis einschließlich heute, Mittwoch den 24.05. 2023 - 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass als Wahlberechtigte dazu aufgerufen, im zweiten Wahlgang an der Stichwahl in der Türkei teilzunehmen.

Wie bekannt, kam der amtierende Präsident Erdogan von der AKP im ersten Wahlgang auf 49,40 Prozent der Stimmen, der Gegenkandidat Kılıçdaroğlu von der CHP auf 45 Prozent, der nationalistische Politiker Ogan auf 5,2 Prozent.

Das Ergebnis dieses ersten Wahlgangs hat auch mit den abgegebenen Stimmen aus dem Ausland zu tun. Von insgesamt 3,4 Millionen Wahlberechtigten in Europa ging nur etwa die Hälfte zur Wahl. 57,7 Prozent davon stimmten aber für den amtierenden Staatschef Erdogan.

Kemal Kılıçdaroğlu kam auf knapp 40 Prozent der Stimmen.

in Deutschland gab auch nur die Hälfte aller Wahlberechtigte ihre Stimme ab, ca.65 Prozent wählten Erdogan.

In der Türkei findet die zweite Runde der Wahl am 28. Mai statt.

s.g.