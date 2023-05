Am gestrigen Sonntag wurde in der Türkei gewählt. Wie von vielen erwartet fand dabei ein Kopf-an-Kopf rennen zwischen Amtsinhaber Tayyip Erdogan (AKP) und Kemal Kılıçdaroğlu statt. Was jedoch viele nicht kommen sahen: Es sieht so aus, als würde sich Erdogan durchsetzen können, wenn auch nur mit einer knappen Führung.

Das sagt auch RDL-Redakteur und Türkei-Experte Jan und analysiert im Gespräch die Wahlen in der Türkei.