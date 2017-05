Moskau: Protest gegen Neubauprojekt

In der Russischen Hauptstadt Moskau gingen am Sonntag Berichten zufolge über 20.000 Menschen auf die Straße um gegen ein Gesetzesentwurf zu protestieren, der vorsieht 4500 alte und baufällige Häuser in Moskau abzureißen und die BewohnerInnen umzusiedeln. Von dem Neubauprogramm könnten in Moskau mehr als eine Million Menschen betroffen sein. Die Versammlung war, für viele überraschend, erlaubt worden. Die Bauarbeiten sollen im September beginnen. Die meisten BewohnerInnen sind EigentümerInnen, allerdings verfällt das Eigentumsrecht bei Abriss der Wohnung. Die Qualität einer versprochenen Ersatzwohnung ist unklar. (FK)