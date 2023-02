Mrs. Pepsteins Welt mit Bipolar Feminin

Bipolar Feminin spielen am 16.02. live im Slow Club!!!

Ein Versuch, sich aus toxischen Strukturen zu lösen. Ein Seefahrt-Aberglaube besagt, dass ein Seemann stirbt, wenn eine Zigarette an einer Kerze angezündet wird. Mit dieser Metapher spielt der Song „Matrose“. Die Suche nach Heilung durch Exzess und Zerstörung scheitert. Ein gebrochenes Herz, unerwiderte Liebe unerträgliche Selbstzweifel und die einzig vorstellbare Möglichkeit, diesen Schmerz zu heilen, ist der Tod der Schmerzquelle. Die erste Single des im nächsten Jahr erscheinenden Albums der Band Bipolar Feminin

Aufgebaut ist die Band rund um die Frontfrau Leni Ulrich, die voller Wut und Liebe auf der Bühne steht. An ihrer Seite: Jakob Brejcha an der Gitarre, Samuel Reisenbichler am Schlagzeug und Max Ulrich am Bass. Gemeinsam entsteht dann eine Form von Rock, eine Form von Punk, oder auch eine Form von Pop.

https://bipolarfeminin.bandcamp.com

https://www.buback.de/artist/bipolar-feminin/103

https://open.spotify.com/artist/7HOiyvAQxMFt0gvH3IcAsX?si=hA8TcfXHTQ-PZLmTyGJ7-A

https://www.instagram.com/bipolar.feminin/?hl=de

https://www.facebook.com/bipolarfeminin