Extra Sendung zum Tod von John Wetton. Eine musikalische Gedenkstunde um diesen sympatischen Musiker.

Als alter Liebhaber der Rockmusik kommt man derzeit aus dem Trauern nicht mehr raus. Am 31. Januar verstarb John Wetton an den Folgen von Darmkrebs. Er wurde 67 Jahre alt. - Sein Mitwirken in Bands wie King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, U.K. und Asia haben bleibende Spuren in der Musik hinterlassen.

Live im Studio erinnern Helge & Jochen.