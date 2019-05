Musik wider den Menschenfängern

Gelten Wahlplakate eigentlich schon als Körperverletzung? Zumindest wenn man den neurobiologischen Mechanismen im menschlichen Körper glauben darf. Da die Bittersweet-Readktion in den letzten Wochen mit dem Bittersweet-Mobil durch Freiburgs Straßen getuckert ist, hängt jetzt das Nervensystem in einer grausamen visuellen Endlosschleife. Was tun? Musikalisch dagegen vorgehen!

Rage againt the mashine, Pink Floyd, The Clash, Ton Steine Scherben und viele mehr schreien ihren Unmut heraus! Wer mitschreien möchte, sei herzlich geladen...